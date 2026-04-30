7人組グループ・BTSが、25日、26日、28日（現地時間）の3日間にわたって、アメリカ・タンパのRaymond James Stadiumで『BTS WORLD TOUR 'ARIRANG' IN NORTH AMERICA』を開催。約4年ぶりとなるアメリカ公演は、3日間で約19万人を動員した。【ライブ写真】見つめ合うクオズ…ステージに座りARMYに語ったBTS巨大なスタジアムは開演前から熱気に包まれ、観客はウェーブの練習をしながらオープニングを待ちわびた。The 5th Album『A