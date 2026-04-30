段ボール製ドローンのメーカーと意見交換小泉進次郎防衛大臣は2026年4月27日、自身のXを更新し、エアカムイ製のドローンや同社の重役と一緒に撮影した写真を公開しました。結構デカい？ これが段ボールドローンと小泉防衛大臣です（画像）小泉防衛相は、「今日は段ボール製ドローンで有名なエアカムイの皆さんと意見交換をさせて頂きました」とコメント。「海上自衛隊では既に標的として活用しています」と、同社のドローンが