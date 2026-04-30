ライフコーポレーションは3月28日、東京・大井町駅直結の複合施設に「ライフ大井町トラックス店」をオープンした。ショップ・ホテル・オフィス・映画館・広場などと一体になった施設に入居し、近隣住民だけでなく広域からの来店も見込む。新企画の「WORLD FOOD」コーナー、弁当のコスパコーナー、即食ニーズに応える惣菜・寿司・おつまみなどが充実。多様な客層を想定した品ぞろえとなっている。320店舗目（首都圏149店舗、近