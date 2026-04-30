左斜め前を歩く男性の手から、光るものがヒュッと放たれた。火がついたままの紙巻タバコだ。思わず「あっ」と声が出たが、彼は気に留めることもなく歩き続ける。少し見える横顔は、うっすら赤い。手には紙袋。駅の入口までもう少し。周囲には同じ紙袋を持った人たちの姿がそこかしこに見える。▼仕事柄、企業や業界団体などの集まりを取材することも少なくない。総会や講演会などの後は懇親会。名刺交換や近況報告、情報交換。ア