三和酒類は4月22日から「三和酒類 西の星賞2025」を受賞した生産地区の名を冠した大分麦焼酎「西の星 VINTAGE 2025尾立」、「同 上庄」の2アイテムを発売した。「三和酒類 西の星賞」では個人や団体などの生産者がエントリーし大麦の粒の大きさ、均一性、精麦や醸造に関する適性さなどの基準を元に厳正なる審査が行われる。昨年12月にニシノホシ生産者交流会で開催した「三和酒類 西の星賞2025」表彰式では、三和酒類主力の麦