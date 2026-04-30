消費者庁の糸井雄一課長補佐日本栄養評議会（以下、CRN JAPAN）は4月17日、「健食原料・OEM展2026」（東京国際フォーラム）で特別セミナーを開催した。同セミナーは、今年9月に迫った機能性表示食品のGMP義務化に関する最新情報を紹介するもの。当日は定員を大きく上回る約100人が参加し、関心の高さがうかがえた。セミナーでは糸井雄一・消費者庁食品表示課保健表示室課長補佐が「機能性表示食品におけるGMP実施状況の確認に