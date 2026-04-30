「ダイエット中だから外食は無理…」と、友人とのランチや飲み会を我慢していませんか？ 日本体育大学教授で「バズーカ岡田」としておなじみの岡田隆氏によれば、お店とメニュー選びさえ間違えなければ、外食はダイエッターの強力な味方になります。その絶対的なルールこそ「脂質を1食10g以下に抑える」こと。ストレスフリーに脂肪を削り落とす、最強の外食メソッドをご紹介します！糖質はOK！敵は「脂質」にあり糖質制限ブームの