パリ・サンジェルマン（PSG）は29日、同クラブの男子トップチームに所属するモロッコ代表DFアクラフ・ハキミの負傷を発表した。ハキミについては、28日に行われたチャンピオンズリーグ（CL）・準決勝ファーストレグのバイエルン戦にフル出場。両チームの攻撃的な姿勢がぶつかり合い、計9ゴールが生まれたスペクタクルな一戦で、56分にジョージア代表FWフヴィチャ・クヴァラツヘリアのチーム4点目をアシストするなど活躍してい