LINEリサーチは、女子高校生を対象に「これからブレイクしそうだと思うお笑い芸人ランキング」に関するアンケートを実施しました。今回は、その調査結果をランキング形式で紹介します！【3位までの全ランキング結果を見る】2位：ドンデコルテ2位は、お笑いコンビ「ドンデコルテ」さんでした。2025年のM-1グランプリで決勝進出を果たしたことで中高生からの関心が集まり、高い注目度を誇っています。これからのさらなる活躍が期待さ