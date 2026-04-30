言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！今回は、起床時の二度寝を防ぐ機能、溜まった不満や重圧を外へ逃がす工夫、そして工作の仕上げに施す光沢のある塗装という、3つの言葉を用意しました。空欄を埋めて完成する響きを想像しながら、共通する2文字を特定してみてください。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。□□ーずが□□きに□□りヒント：目覚まし時計など