トランプ米大統領とロシアのプーチン大統領/Getty Images（CNN）ロシアのプーチン大統領と米国のトランプ大統領は29日、1時間半にわたる電話会談を行い、継続中のイランとの停戦など複数の議題について協議した。クレムリン（ロシア大統領府）のウシャコフ大統領補佐官が明らかにした。ウシャコフ氏は「プーチン氏は、イランとの停戦を延長するというトランプ氏の決定は正しいと考えている。これは交渉の機会をもたらし、概して情