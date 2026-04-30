住宅ローンの金利が上昇している。大手銀行の中には、変動型の最優遇金利でも1％を超えるケースが出てきた。返済が始まっている場合、どのようなことに気をつけたらいいのか。ファイナンシャルプランナーの内田英子さんは「今後の金利上昇が怖いからと、安易に繰り上げ返済を進めてはいけない。手元の現金が激減し、むしろ家計が危機に陥りやすくなるケースもある」という――。写真＝iStock.com／sommart※写真はイメージです -