葬儀社から見積もりを提示されたとき、金額が妥当なのか判断に迷う方は多いでしょう。葬儀は急に準備が必要になり、費用の内訳や相場を十分に確認できないまま話が進んでしまうこともあります。見積もりを見る際は、総額だけでなく、葬儀の形式や含まれている内容にも目を向ける必要があります。 本記事では、葬儀の見積もりが180万円だった場合に確認したい相場や費用の内訳、見直しのポイントについて解説します。