小栗有以と伊藤百花 AKB48、SKE48、NMB48、HKT48、NGT48、STU48と、西村博之氏が28日、都内で行われた『UP-T×AKB48 Group新CM発表会』に出席した。国内の全６グループがイベントに登壇するのは８年ぶり。CM本編で踊っている「UP-Tダンス」を初披露したほか、ダンスなどの対決を行い盛り上がった。イベント後の取材では、AKB48グループの20周年に向けて、再び売れるために何が必要かという問いがひろゆきに向けられ