鶴岡市で29日、自動車販売店敷地内で、軽乗用車が前方に立っていた女性と衝突する事故があり、50代の女性が足の骨を折る大けがをしました。29日午後3時半ごろ、鶴岡市北茅原町の自動車販売店敷地内で、鶴岡市内に住む女性（85）の運転する軽乗用車が前方に立っていた酒田市内の女性（50）に衝突する事故がありました。この事故で、50歳の女性が足の骨を折るけがをしました。軽乗用車を運転していた女性にけがはありませんでした。