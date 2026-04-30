2人の男の子のママで、子どもたちの成長日記を漫画化し、Instagram（＠shirasu_noodles）やブログで公開している漫画家・イラストレーターのつぐみ屋さん。仕事、家事、育児と慌ただしい日々のなかで起きた出来事や感じたことなどを漫画に描いています。今回は、ある日突然、「クッキーを作りたい」と言い出した4歳息子のエピソードをお伝えします。材料を買いに行くところから始まったクッキー作りを終始そばで見ていた母・つぐみ