「ヤクルト０−２阪神」（２９日、神宮球場）阪神がヤクルトとの投手戦を制して首位に浮上した。高橋遥人投手（３０）が３安打完封で今季３勝目をマークした。４月までに３完封は２リーグ制以降では球団初。１リーグ制を含めても１９４３年の若林忠以来８３年ぶりの快挙となった。◇◇少し肌寒くなった秋季キャンプ…日付はハッキリと覚えている。２０１９年１１月１７日−同月７日が誕生日の高橋を祝うため、高知・