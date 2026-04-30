俳優・井頭愛海（２５）がテレ東系ドラマ「惡の華」（木曜、深夜０・００。Ｄｉｓｎｅｙ＋で配信）で怪演中だ。主演の鈴木福が演じる春日高男の憧れのクラスメート・佐伯奈々子を演じ、きょう３０日の第４話で重大な局面を迎える。２５歳ながら俳優生活１３年のキャリアを誇る井頭だが、今作では「今までの役作りが全く通用しなかった」という。難役に挑んだ同作について振り返るとともに、俳優としての夢などを語った。これま