水俣病の公式確認から５月１日で７０年となる。母の胎内で原因物質メチル水銀の影響を受け、脳神経などが傷ついた状態で同じ年に生まれた胎児性患者の坂本しのぶさん（６９）（熊本県水俣市）。「公害の原点」とされる水俣病の象徴的存在として、あらゆる場所で苦難の人生を語り、解決を訴えてきた。病と闘い、差別や偏見とも向き合った日々。「伝えれば、知れば、絶対に差別はなくなる」。体力の衰えも実感する中、そう信じて語