比嘉昇さん（８５）は、京都府木津川市加茂町のフリースクール「夢街道国際交流子ども館」を運営する、認定ＮＰＯ法人の理事長を務める。２００２年に開館した同館では、人間関係や家庭環境に困難を抱える子どもに寄り添う。ひとり親の子ども向けの居場所支援もしており、「いろんな子どもたちが来てもらえる場所であってほしい」と話す。【写真】フリースクールを運営する比嘉昇さん長年教員を務め、退職までの３年間は「荒れ