NHK連続テレビ小説『風、薫る』。5月1日放送の第25話では、ついに翻訳の発表の日がやってくる。 参考：上坂樹里の地毛をそのまま使用『風、薫る』直美の決意の断髪の理由が明らかに 朝ドラ第114作目となる本作は、明治時代の医療看護の世界を舞台に、トレインドナースを目指す2人の女性の成長を描くバディドラマ。 りん（見上愛）と直美（上坂樹里）が寮の門限を破ってしまった第24話。 第25話では、門限に遅