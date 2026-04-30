◇ナ・リーグドジャース2−3マーリンズ（2026年4月29日ロサンゼルス）ドジャースのフレディ・フリーマン内野手（36）が29日（日本時間30日）、本拠でのマーリンズ戦に「2番・一塁」で先発出場も5打数無安打。チームも連敗を喫し、カード負け越しとなった。第3打席まで無安打が続くと、2−2の7回無死一塁の第4打席では遊ゴロ併殺、2−3の9回1死満塁の第5打席もボテボテのゴロに打ち取られ、二塁手・エドワーズが捕球する