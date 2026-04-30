マイクロソフトやアルファベットなどアメリカのIT大手4社が四半期決算を発表し、いずれも増収増益となりました。29日、マイクロソフト、アルファベット、アマゾン、それにメタの4社が1月から3月期の四半期決算を発表し、いずれも増収増益となりました。中でも、アマゾンの純利益は前の年の同じ時期より77％増えて、302億5500万ドル、日本円でおよそ4兆9000億円。アルファベットの純利益は81％増の625億7800万ドル、日本円でおよそ1