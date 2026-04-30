元モーニング娘。の小川麻琴（38）が29日、自身のインスタグラムを更新。愛犬との別れを報告した。「チョコ君が昨日の夜、虹の橋を渡りました」と報告。「緊急入院になりもうそろそろですとお医者様に言われてから約一ヶ月もの間、どんどん弱っていく中でも驚くほどの生命力をみせて最後まで生きてくれました」とつづった。「昨夜はお母さんが仕事から帰ってくるのを待ってくれて、お父さんとお母さんに見守られながら最後に