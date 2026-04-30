【その他の画像・動画等を元記事で観る】今年、ソロ活動15周年イヤーを迎えるTK from 凛として時雨。15周年を記念し、リスナーセレクトのデジタルベスト盤がリリース決定。さらに、周年イヤーに関する情報をまとめた特設サイトがオープン。デジタルベスト盤のタイトルは「The Best of Portraits [Thrill / Still] - 15th Anniversary Collection」。“Thrill（衝撃）”と”Still（静寂）”、2つのテーマを掲げ、それぞれのテーマで