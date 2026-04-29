【その他の画像・動画等を元記事で観る】エレクトロニック・ダンスミュージックをルーツに持ち、日本のサブカルチャー・シーンにコネクトする音楽プロデューサーAiobahn +81（読み：アイオバーン プラスエイティーワン）が、現在放送中のTVアニメ『NEEDY GIRL OVERDOSE』第4話にてオンエアされた「月虹蝶 (Anime version)」を配信リリースした。本アニメは、2022年にWSS playgroundより発売され、累計300万本を突破したゲーム「NEE