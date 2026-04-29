【その他の画像・動画等を元記事で観る】声優として数々の人気作品に出演し、声優ユニットTrySail（トライセイル）としても活躍する麻倉もものニューシングル「crumb」が、4月29日(水)に発売された。本作は、2月14日(土)に開催された麻倉もも初のオフィシャルサイト会員限定バレンタインイベントにてサプライズ解禁。これまでのイメージとは一線を画すコンセプトフォトが段階的に公開されるにつれ、作品の全体像への関心と期待が高