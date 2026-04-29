【その他の画像・動画等を元記事で観る】麻倉ももが16枚目のシングル「crumb」を４月29日にリリース。今年11月にはソロアーティストデビュー10周年を迎える彼女が「今見せたい“かわいい”」は一体どんなものなのか？絶えず、ブレず、恋の歌を歌い続ける麻倉ももに最新のモードを聞いた。INTERVIEW & TEXT BY 青木佑磨（学園祭学園）10周年に向けて「麻倉ももはまだまだやれる」を見せるシングル――今回は16thシングル「crumb