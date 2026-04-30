星野リゾートが展開する「リゾナーレグアム」では2026年10月、新エリア「ビーチクラブ」が誕生する。ビーチクラブ全体イメージ一般的に「ビーチクラブ」とは、ビーチでの時間そのものを味わうために設計された滞在型のラグジュアリー空間であり、デイベッドやカバナに身を委ねながら、上質な料理やドリンクとともに、目の前に広がる海と空の移ろいをゆったりと堪能できる。同施設では、ビーチの楽しみ方について検討する中で、マリ