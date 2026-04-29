【その他の画像・動画等を元記事で観る】ポニーキャニオンのアニメソングレーベル・P’s Recordsによるライブイベント“P’s TRIVAL”。女性アーティストが集った3月8日の“P’s TRIVAL 01”に続き、4月12日には同じく東京・なかのZERO大ホールにて、男性アーティストが顔を揃える“P’s TRIVAL 02”が開催された。オープニングアクトのOrJourneyにはじまり、TVアニメ『東京リベンジャーズ』出演キャスト、伊東健人、土岐隼一と豪