【その他の画像・動画等を元記事で観る】CHiCO with HoneyWorksの新曲「君のせいで愛してる」が、21stシングルとして6月3日に発売されることが決定した。本作は、現在放送中のTVアニメ『愛してるゲームを終わらせたい』のオープニングテーマに起用されており、現在好評配信中となっている。両片想いの甘酸っぱい恋模様を描いた“胸キュン必至”の物語に寄り添う、CHiCO with HoneyWorksならではのキュートでエモーショナルなサウン