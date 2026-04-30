【モデルプレス＝2026/04/30】俳優の高橋一生が、2026年7月17日より世界配信されるPrime Original新ドラマシリーズ『犯罪者』で主演を務めることが決定。斎藤工、水上恒司の出演も発表され、ティザービジュアルが解禁となった。【写真】高橋一生、飯豊まりえと夫婦揃ってイベント登場◆太田愛氏「犯罪者」実写化決定本作は、白昼の駅前広場で4人が刺殺される通り魔事件が発生したところから物語が始まる。犯人は事件直後、薬物中毒