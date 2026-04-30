俳優の川栄李奈さん（31）が2026年4月25日、自身のインスタグラムを更新。プライベートショットを披露した。「また来ちゃったし」川栄さんは、「また来ちゃったし」として韓国の国旗の絵文字を添え、車道をバックに石畳の歩道で撮影したショットを含む5枚の写真を投稿した。さらに、「髪の毛切っちゃったし」とつづった。インスタグラムに投稿された写真では、水色のスポーツウェアに白いロングスカートを着用。髪は肩に届く長さの