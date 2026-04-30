ベストセラー『データで読む 甲子園の怪物たち』で緻密な分析力を見せつけた野球著作家・ゴジキ氏による最新刊、『マネジメント術で読むプロ野球監督論』が3月18日に発売！ 『マネジメント術で読むプロ野球監督論』著：ゴジキ／光文社新書 「強いチームを作るための普遍的な方法は存在するのか――。」組織を率いるリーダー、あるいは結果を求められるビジ