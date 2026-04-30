夫婦間で交わされる言葉づかいを見直してみる 夫婦の関係をあらためて振り返ってみましょう。 結婚して暮らしを共にするようになってから、パートナーに対してどのような態度で接していたかについて、思いを巡らせたことはありますか？ ここで夫婦の会話の一例として、朝食の時間を挙げてみましょう。 妻「パン、もう一枚食べる？」夫「いらない」 もう一つは帰宅後、テレビをずっと見ている夫との