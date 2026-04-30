日本株ＡＤＲ・円換算終値 銘柄名円換算終値（前営業日・東証終値比） トヨタ3069（-43.0-1.38%） ホンダ1284（-9.5-0.73%） 三菱ＵＦＪ2798（-77-2.68%） みずほＦＧ6755（-181-2.61%） 三井住友ＦＧ5554（-94-1.66%） 東京海上7145（-93-1.28%） ＮＴＴ150（-1.1-0.73%） ＫＤＤＩ2562（-17.5-0.68%） ソフトバンク218（-1.3-0.59%） 伊藤忠1930（-28.5-1