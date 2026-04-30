【本日の見通し】ドル高継続を意識、ユーロとポンドは会合結果待ち 海外市場でドル高が進み、ドル円は直近の上値を抑えてきた160.00円を明確に上抜けてきた。中東情勢への警戒感が継続しており、NY原油が朝の時間外取引で109ドル台に乗せるなど、紛争長期化への懸念が広がる中で「有事のドル買い」が加速している。 トランプ大統領が自身のSNSで、これ以上「良い人」でいるのはやめだと投稿したことも、