格闘家の武尊の妻でタレントの川口葵が３０日、自身のインスタグラムで「引退試合」を劇的なＴＫＯ勝利で飾った武尊とのツーショットを公開した。武尊は２９日に有明アリーナで開催された「ＯＮＥＳＡＭＵＲＡＩ１フライ級キックボクシング暫定王座決定戦ロッタンＶＳ武尊」のメインイベントでロッタンを５回２分２２秒、ＴＫＯで勝利し有終の美を飾った。リングサイドで観戦した川口は、試合後に武尊と熱い抱擁