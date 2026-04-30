「ドジャース２−３マーリンズ」（２９日、ロサンゼルス）ドジャースのデーブ・ロバーツ監督は試合後の会見で「ここ１０日ほどはかみ合っていない」と現状を吐露。「明確なプランを持ててない選手がいる」と珍しく苦言を呈した。この日は計６度、先頭打者を出塁させた。だが奪った得点は相手のミスによるコールの適時内野安打、そしてラッシングのタイムリーによる２点のみ。「特定の場面で何を達成しようとしているのか、明