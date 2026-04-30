【WWE】SMACK DOWN（4月24日・日本時間25日／テキサス・フォートワース）【映像】日本人女子、空中技を開脚“カニばさみ”で迎撃空中で舞う必殺技を、まさかの締め技で激撃。女子US王座戦で飛び出した一瞬の閃きに、ファンから「なんだこの技」「サブミッション！」と驚嘆の声が相次いだ。WWE「SmackDown」で王者・ジュリア対ティファニー・ストラットンの女子US王座戦が行われた。ジュリアは