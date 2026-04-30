アメリカのベッセント財務長官は、アメリカ軍によるイランへの海上封鎖でイランは原油を輸出できず、「貯蔵施設はまもなく満杯になる」と主張しました。ベッセント財務長官「（原油輸出拠点の）カーグ島の港は積み込みが事実上、停止状態にある。イランの原油貯蔵施設は間もなく満杯になるだろう」ベッセント財務長官は29日、「FOXビジネス」の番組でこのように述べたうえで、イランは「油田の封鎖を始めなければいけなくなり、恒