現地４月29日開催のチャンピオンズリーグ（CL）準決勝第１レグで、アーセナルがアトレティコ・マドリーと敵地で対戦した。44分にヴィクトル・ヨケレスのPK弾で先制したアーセナルだったが、56分にベン・ホワイトが与えたPKをフリアン・アルバレスに決められて同点とされる。その後は劣勢の展開が続いていたなか、78分に敵陣ボックス内でエベレチ・エゼがダビド・ハンツコに倒される。一度はPKと宣告するも、VARが介入し、オ