○経済統計・イベントなど ０８：５０日・鉱工業生産（速報値） ０８：５０日・商業動態統計 １０：３０日・２年物利付国債の入札 １０：３０中・製造業購買担当者景気指数 １０：４５中・レーティングドッグ製造業購買担当者景気指数 １４：００日・新設住宅着工戸数 １４：００日・消費者態度指数 １４：３０仏・消費支出 １４：３０仏・ＧＤＰ（国内総生産，速報値） １５：４５仏・消費