２９日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１６０円４１銭前後と前日と比べて８０銭程度のドル高・円安で取引を終えた。ユーロは１ユーロ＝１８７円２１銭前後と同３０銭程度のユーロ高・円安だった。 米紙ウォールストリート・ジャーナル（ＷＳＪ）が「トランプ米大統領がイラン港湾封鎖の長期化に備えるよう側近に指示した」と報じたことなどから「有事