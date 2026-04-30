３０日の東京株式市場は主力株を中心に利益確定の売りが続く展開となり、日経平均は大幅続落しそうだ。これまで相場を牽引してきたＡＩ・半導体関連の値がさ株の利食い急ぎの動きが全体指数の押し下げ要因となりそうだ。前日の欧州株市場では独ＤＡＸや仏ＣＡＣ４０、英ＦＴＳＥ１００など主要国の株価指数が総じて軟調だった。ＤＡＸは８日続落となり調整色が強い。中東での戦闘終結へ向けた米国とイランの協議に進展が見られな