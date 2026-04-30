高橋一生が主演を務め、斎藤工、水上恒司が共演するPrime Originalドラマ 『犯罪者』が、7月17日よりPrime Videoで世界独占配信されることが決定した。 参考：高橋一生の集大成にして代表作に？『リボーン ～最後のヒーロー～』で挑む“制約”の演じ分け 本作は、『相棒』シリーズ（テレビ朝日系）などで脚本を手がける太田愛の同名小説を実写化するクライムサスペンス。監督は『エゴ