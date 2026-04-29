喫煙を主な原因として発症するCOPD（慢性閉塞性肺疾患）。体を動かしたときに息切れしたり、咳や痰が長引いたりするだけでなく、重症化すると日常に支障が及ぶこともある疾患です。COPDを発症したらまずは禁煙をすることが絶対必要ですが、発症してから禁煙したのでは遅いのでしょうか？ 今回はCOPDの治療法について、宮澤内科・呼吸器クリニックの宮澤先生に教えてもらいました。 監修医師：宮澤 知行（宮澤内科・呼吸器ク