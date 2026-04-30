開催：2026.4.30 会場：ペトコ・パーク 結果：[パドレス] 4 - 5 [カブス] MLBの試合が30日に行われ、ペトコ・パークでパドレスとカブスが対戦した。 パドレスの先発投手はマシュー・ウォルドロン、対するカブスの先発投手はジェームソン・タイヨンで試合は開始した。 2回表、9番 ミゲル・アマヤ 10球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでカブス得点 SD 0-1 CHC 4回表、8番 ピ