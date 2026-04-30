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― ダウは280ドル安と5日続落、原油相場の上昇や利下げ観測後退が重荷 ― ＮＹダウ 48861.81 ( -280.12 ) Ｓ＆Ｐ500 7135.95 ( -2.85 ) ＮＡＳＤＡＱ 24673.24 ( +9.44 ) 米10年債利回り4.429 ( +0.077 ) ＮＹ(WTI)原油106.88 ( +6.95 ) ＮＹ金 4561.5 ( -46.9 ) ＶＩＸ指数18.81 ( +0.98 ) シカゴ日経225先物 (円建て)58915 ( -1105 ) シカゴ日経225先物 (