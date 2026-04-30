阪神は西勇が今季初登板する。昨季は右膝の故障で1軍登板は4月12日中日戦（甲子園＝負け投手）の1試合だけ。オリックス時代の10年以来15年ぶりの勝利なしに終わった。シーズン初登板勝利ならオリックス時代の14年以来12年ぶり。阪神FA移籍加入の19年以降、過去7シーズンの初戦で4敗を喫しているが、19〜23年はクオリティースタート（先発6イニング以上を自責点3以下）。連続黒星発進の直近2年も24年＝5回1/3を3失点、25年＝4回